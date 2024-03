Soziale Netzwerke spielen in unserem Alltag eine zentrale Rolle. 14- bis 28-Jährige geben sogar an, dass sie "Soziale Medien" als wichtigste Quelle für Nachrichten nutzen. Doch genau auf diesen Plattformen finden sich reihenweise Deep Fakes, Misinformation und Propaganda - und das schadet der Demokratie. Inwiefern Facebook, Instagram, Snapchat und Co. den politischen Diskurs manipulieren und was Experten dagegen tun würden, erklärt heute KURIER Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer.



