Sollen Übergewinne besteuert werden?

In einer Krise gibt es nie nur Verlierer. Auch vom Krieg in der Ukraine profitieren einige wenige. So etwa die Energieunternehmen, denn sie machen überdurchschnittliche viel Gewinn - so genannte "Übergewinne". Das finden viele unfair, denn die Unternehmen leisten ja nicht mehr oder bessere Arbeit. Sollten diese Übergewinne daher besteuert werden? Darüber diskutieren im heutigen daily KURIER Innenpolitik-Redakteurin Elisabeth Hofer und KURIER Wirtschafts-Redakteur Robert Kleedorfer.