Sollen Millionäre extra besteuert werden?

Die Schere zwischen arm und reich bereitet den Menschen in Österreich zunehmend Sorgen. Das hat eine im Auftrag der Angestellten-Gewerkschaft GPA vom IFES-Institut erstellte Umfrage nun ergeben. Und: 70 Prozent der Österreicher wollen Millionen-Vermögen besteuern. In der Politik spalten sich die Meinungen, wenn es um eine mögliche Vermögenssteuer geht. Christian Böhmer, KURIER Innenpolitik-Redakteur, erklärt heute, wie eine derartige Steuer funktionieren könnte, was Argumente dafür und dagegen sind und wer davon überhaupt betroffen wäre.