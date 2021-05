Soll ich mein Kind impfen lassen?

Am Freitag wird die Europäische Arzneimittelbehörde voraussichtlich den Impfstoff von Pfizer/Biontech für alle Zwölf- bis 15-Jährigen freigeben. Die Anzahl der impfbaren Personen in Österreich würde damit um rund 340.000 Menschen ansteigen. Nun die große Frage: Würden sie ihre Kinder impfen lassen, sobald es geht? Was spricht dafür, was dagegen und was wissen wir über die Nebenwirkungen nach einer Impfung bei Kindern? Antworten auf diese Fragen liefert heute Kinderarzt und Infektiologe Volker Strenger von der MedUni Graz.



Außerdem: Auf welche weiteren Öffnungsschritte wir uns voraussichtlich bald freuen können.