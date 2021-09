So ernst ist die Lage in den Spitälern

Haben wir das Virus im Griff, oder hat das Virus uns im Griff? In der heutigen KURIER daily Podcast Folge erzählt Johann Knotzer, Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Klinikum Wels-Grieskirchen, was sich derzeit in den Spitälern und vor allem auf den Intensivstationen abspielt, wie das Verhältnis zwischen geimpften und ungeimpften Patienten ist und wie er und sein Team mit dieser herausfordernden Situation umgehen.

Außerdem: Für 490.000 Schülerinnen und Schüler geht es heute zurück ins Klassenzimmer. Wie sieht der neue Schulalltag aus?

Helft bitte mit, dass wir diesen Podcast und andere KURIER-Podcasts noch besser machen. Alle Infos auf kurier.at/podcastumfrage.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify FYEO oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter kurier.at/podcasts