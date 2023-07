Sky Shield: Wie Österreich seine Luftabwehr verbessern will

Egal ob Drohnenangriffe, militärische Flugzeuge oder atomare Raketen: Österreich will in Zukunft besser gegen Luftangriffe geschützt sein. Ein Beitritt bei der "Sky Shield Initiative" soll dabei helfen. Aber was steckt hinter dieser Initiative? Ist ein Beitritt mit unserer Neutralität vereinbar und wie kann man sich so ein Luftabwehrsystem vorstellen? Michael Hammerl, KURIER Innenpolitik-Redakteur, klärt diese und alle weiteren wichtigen Fragen zu diesem Thema.