Sind E-Autos wirklich eine nachhaltige Alternative?

Welches Auto soll ich kaufen? Vor dieser Frage stehen viele. Allerdings geht es bereits schon lange nicht mehr nur darum, welche Marke oder welches Modell gewählt werden soll, sondern auch ob es ein Verbrenner-, ein Hybrid- oder ein E-Auto werden soll. Für alle Varianten gibt es Vor- und Nachteile, vor allem was Kosten und Nachhaltigkeit betrifft. Aber sind E-Autos tatsächlich eine nachhaltige Alternative? Immerhin ist für deren Produktion mehr Co2 notwendig und die Batterien müssen entsorgt werden. Fehlende Ladestationen werden zudem oft als Kaufhemmung genannt. Lina Moßhammer, VCÖ-Expertin für Klima- und Nachhaltigkeitsthemen, erklärt heute, was an diesen Argumenten dran ist und wie nachhaltig E-Autos tatsächlich sind.