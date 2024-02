Signa-Skandal: Was passiert jetzt mit René Benko?

Der Tiroler Investor René Benko gerät zunehmend ins Schwitzen. Fast wöchentlich erfolgen Meldungen über Signa-Konzerntöchter, die in die Zahlungsunfähigkeit geraten sind. Am gestrigen Mittwoch dann der nächste Paukenschlag: Die Republik Österreich soll gegen Benko einen Insolvenzantrag eingebracht haben. Zusätzlich soll Benko laut Berichten der Financial Times kurz vor der Pleite der Signa Development Hunderte Millionen verschoben haben.

Was ist dran an diesen schweren Anschuldigungen? Was kommt in der Causa-Signa noch auf uns zu und wie geht es mit den offenen (Bau-)Projekten weiter? Darüber spricht heute KURIER Wirtschafts-Ressortleiter Robert Kleedorfer.