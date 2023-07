Sicherheitsexperte: "Neutralität schützt uns nicht mehr"

Schweden will schon seit längerem Mitglied des Militärbündnisses NATO werden. Bis jetzt haben das aber die Türkei und Ungarn blockiert. Am Montag, einen Tag vor dem offiziellen NATO-Gipfel in Litauen, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nun aber doch eingelenkt. Wie es zu dieser überraschenden Wendung gekommen ist, welche teils unüblichen Bedingungen im Vorfeld gestellt wurden und wie es um einen möglichen Beitritt der Ukraine steht, erklärt heute Walter Feichtinger, Sicherheits- und Geopolitikexperte vom Center für Strategische Analysen. Außerdem spricht der Experte darüber, wie er die Neutralität Österreichs bewertet. Nützt und schützt uns diese noch oder schadet sie uns vielleicht sogar?