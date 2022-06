Shanghai: “Ich war über 57 Tage im Lockdown”

Kein Einkaufen, keine Freunde treffen nicht einmal ein Spaziergang. Was wir uns hier kaum vorstellen können, war in Chinas Millionenstadt Shanghai die letzten Monate Realität. Denn erst vor einer Woche wurde der "härteste Lockdown der Welt" gelockert. Davor durften die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnung lange Zeit so gut wie gar nicht verlassen. Hinzu kam die Angst von Versorgungsengpässen oder was passiert, wenn man positiv auf Corona getestet wird. Wie es ist, sich mehr als zwei Monate nicht frei bewegen zu können, weiß Cosima, die seit einiger Zeit in Shanghai lebt. Im daily Podcast erzählt sie, wie sie diese schwierige Zeit erlebt hat, wovor sie Angst hatte und wie die Situation jetzt vor Ort ist.