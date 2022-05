Schul-Massaker: Was läuft in den USA falsch?

"Wo ist unser Rückgrat?", fragte US-Präsident Joe Biden als er am Dienstagabend vor die Kameras trat um sich zu dem Schul-Massaker in Uvalde, Texas zu äußern. Das Attentat reiht sich in eine lange Liste ein. Wie kann es sein, dass es in Amerika so häufig zu derartigen Amokläufen kommt? Liegt das "nur" an den deutlich lockereren Waffengesetzen und werden sich diese in Zukunft ändern? KURIER-Außenpolitik-Redakteur und Amerika-Experte Konrad Kramer teilt seine Einschätzungen im daily.