Kurz-Prozess: Das sagt Thomas Schmid zu den Vorwürfen

Dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz wird Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Am heutigen fünften Prozesstag hat der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid ausgesagt. Für Schmid steht viel am Spiel, er strebt den Kronzeugenstatus an. Wie der Prozesstag abgelaufen ist und was Schmid zu Vorwürfen gegen ihn und auch gegen Kurz zu sagen hatte, hört ihr heute von KURIER-Innenpolitikchef Martin Gebhart.