Nach über zwei Jahren Krieg in der Ukraine finden in Russland von Freitag bis Sonntag Präsidentenwahlen statt. Der Sieger steht allerdings bereits fest und heißt wenig überraschend Wladimir Putin. Er wird sich voraussichtlich ein Rekordergebnis bescheinigen lassen und sich damit seine fünfte Amtszeit sichern. Wie diese Wahl abläuft - vor allem auch in den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten –, was die Wahl so unfair macht und was jenen droht, die gegen Putin protestieren, erklärt heute Evelyn Peternel, KURIER Außenpolitik-Redakteurin.



