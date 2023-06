Russland-Experte: "Prigoschin hat sich überschätzt"

Ziemlich genau 36 Stunden lang stand Russlands Präsident Wladimir Putin vor der größten Herausforderung seiner 23-jährigen Herrschaft. Kurz vor der endgültigen Eskalation fand der Aufstand des Wagner-Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin ein so überraschendes wie rätselhaftes Ende. Was genau ist am Wochenende passiert? Wie konnte es soweit kommen und welche Auswirkungen hat der Aufstand auf Putins Machtposition, den Krieg in der Ukraine und auf Europa? Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler und Russland-Experte, beantwortet die wichtigsten Fragen.