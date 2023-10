Reporterin: So war mein Besuch in der Ukraine

Bereits über 580 Tage dauert der Krieg in der Ukraine. Wie viele Männer, Frauen und Kinder bereits in diesem Krieg gefallen sind, kann man nicht sagen. Aber es sind sehr, sehr viele. So viele, dass auf der Gedenkmauer beim Kiewer Michaelskloster gar kein Platz mehr für die zahlreichen Fotos ist. Genau diese Mauer haben Anfang dieser Woche die EU-Außenminister:innen besucht. Unsere Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel war beim Treffen in Kiew dabei und spricht in der heutigen Folge mit Caroline Bartos darüber, wie es ist, in ein Kriegsgebiet zu reisen, was sie besonders geprägt hat, warum die Unterstützung aus dem Westen immer weniger wird und was das nun für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet.