Pandemie, Kriege, Chat-Affären: Eine Regierungsbilanz nach 4 Jahren

"Es ist das beste aus beiden Welten." So fasste der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz das türkis-grüne Regierungsprogramm einst zusammen. Kurz als Kanzler ist Geschichte, das Regierungsprogramm ist geblieben. Die vierjährige Zusammenarbeit der Koalitionsparteien ist jedoch geprägt von zahlreichen externen und internen Krisen.



Wie lautet also das Resümee? Was konnte umgesetzt werden und woran sind die beiden Parteien gescheitert? Christian Böhmer, KURIER Innenpolitik-Redakteur, zieht Bilanz.