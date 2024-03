Dass Wladimir Putin erneut zum Präsidenten gewählt wurde, ist keine Überraschung. An dem Ergebnis änderten auch die Proteste nicht, die während den Wahlen stattgefunden haben. Nach seiner Wahl hat Putin die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in einem düsteren Licht gezeichnet. Er sagte, ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt.

Wie diese Aussagen zu deuten sind und was seine erneute Amtszeit für das russische Volk, den Westen und den Krieg in der Ukraine bedeutet, erklärt Armin Arbeiter, KURIER Außenpolitik-Redakteur.



