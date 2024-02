Zum ersten Mal seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin einem US-Interviewer ein ausführliches Interview gegeben. Das Gespräch zwischen dem Kremlchef und dem Ex-Fox News Moderator, Tucker Carlson, ging auf der Plattform X (vormals Twitter) viral. In dem sehr fragwürdigen Interview sagte Putin unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland sehe im Grunde komplett außer Frage. Allerdings ist diese Aussage mit äußerster Vorsicht zu betrachten, denn Russland dementierte auch 2021 in die Ukraine einmarschieren zu wollen.

KURIER Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel analysiert was hinter dem Interview steckt, warum Putins Aussagen, die von so manchen als "Friedensbotschaften" gedeutet werden, in Wahrheit keine sind und inwiefern das Gespräch Donald Trump zugutekommt.