Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute seine 19. Rede zur Lage der Nation gehalten. Den Westen hat er darin - in Anspielung auf die Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron - davor gewarnt, Truppen in der Ukraine einzusetzen. Ebenso hat er erneut vor einem Nuklearangriff und der "Auslöschung der Zivilisation" gewarnt. KURIER Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi analysiert heute Putins Rede und erklärt, wie ernst wir seine Drohungen nehmen müssen. Außerdem spricht sie darüber, wie das für morgen angesetzte Begräbnis des Kremlkritikers Alexej Nawalny ablaufen wird und was seinen Anhängern drohen könnte.



