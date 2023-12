Warum Putin jetzt Finnland mit "Problemen" droht

„Alle bisherigen Streitigkeiten, auch die territorialen, wurden bereits im 20. Jahrhundert beigelegt“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag in einem Fernsehinterview und drohte dem neuen NATO-Mitglied und Nachbarland Finnland: „Probleme gab es bisher nicht, aber jetzt wird es sie geben.“



Außerdem hat die Ukraine nach der gescheiterten Gegenoffensive ihre Strategie geändert. Nun gehe es darum, so viele russische Soldaten wie möglich zu töten. Was das alles für den Kriegsverlauf bedeutet und ob sich eine neue Eskalationsstufe abzeichnet erklärt Armin Arbeiter, KURIER Außenpolitik-Redakteur.