Prigoschins mysteriöses Begräbnis

Am 23. August stürzt ein Flugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg ab. Russische Behörden bestätigen später, dass der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, als Insasse an Bord war und ums Leben kam. Gestern, Montag, wurde Prigoschin begraben - allerdings unter sehr mysteriösen Umständen. Und dennoch sind viele seine Anhänger noch davon überzeugt, dass er in Wahrheit lebt.

Warum, was an den zahlreichen Theorien dran sein könnte und wie diese dem Kreml nutzen, erklärt heute KURIER Außenpolitik-Redakteurin und Russland-Kennerin Evelyn Peternel.