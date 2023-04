Preise: Warum weiterhin alles teurer wird

Im März ist die Inflation von 10,9 auf 9,2 Prozent gesunken. Damit ist sie zwar immer noch extrem hoch, aber zumindest wieder im einstelligen Bereich. Was auf den ersten Blick wie eine gute Nachricht klingt, hat jedoch einen bitteren Nachgeschmack: Die "Kerninflation" steigt nämlich dennoch weiterhin an. Wie das sein kann, was die Kerninflation genau ist und was die Prognosen in Sachen Teuerung für die kommenden Jahre voraussagen, erklärt heute Michael Bachner, KURIER Wirtschafts-Redakteur.