"Präfaschistoid": Eskaliert es zwischen ÖVP und Grünen?

Als "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid" bezeichnete Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Aussagen der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Mikl-Leitner hatte zuletzt immer wieder betont, sie würde “die Anliegen der normal denkenden breiten Mitte der Bevölkerung” vertreten. Erwartbar empört reagiert die ÖVP Niederösterreich auf Koglers Faschismus-Vorwurf. Klubobmann Jochen Danninger erklärte in einer Aussendung: "Die Menschen der Mitte picken sich nicht an die Straßen und blockieren Einsatzfahrzeuge oder Menschen, die in die Arbeit fahren wollen."

Der Schlagabtausch zwischen ÖVP und Grünen ist auch am heutigen Montag weitergegangen. Doch was heißt das nun für die Koalition auf Bundesebene und steckt da vielleicht mehr hinter den verbalen Angriffen? Dazu spricht heute Michael Hammerl, KURIER Innenpolitik-Redakteur.