Podcast: Spielt Demo-Verbot der FPÖ in die Karten?

Das war definitiv kein Wochenende der ruhigen Sorte. Weil 15 von 17 angekündigten Demonstrationen untersagt wurden, trafen sich 10.000 Menschen in die Wiener-Innenstadt zum "Spaziergang". Von Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz war jedoch kaum eine Sicht. Was relativ harmlos anfing, eskalierte jedoch immer mehr. Die Bilanz: 850 Anzeigen, 10 Festnahmen und einige Verletzte. Aber unter welchen Voraussetzungen darf eigentlich das Versammlungsrecht, das ja ein Grundrecht darstellt, eingeschränkt werden? Diese Frage beantwortet heute Verfassungsjurist Heinz Mayer. Außerdem ordnet Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle die Geschehnisse politisch ein und erklärt, ob das Demo-Verbot nicht sogar der FPÖ in die Karten gespielt hat.

Außerdem: Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Überblick.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify, FYEO oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auf https://oe3.orf.at/podcastaward/ für den Ö3-Podcast Award nominiert.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily