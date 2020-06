Podcast: Luxushotels zum Schnäppchenpreis

Die Corona-Krise hat ganz besonders einen Wirtschaftszweig, nämlich die Hotellerie und da vor allem jene in den Städten. Weil ausländische Touristen ausbleiben und Österreicher normalerweise nicht in österreichischen Städten Urlaub machen - zumal das Kulturprogramm ja dank Corona stark dezimiert ist. Alleine in Wien gab es im August des Vorjahres 1,8 Millionen Nächtigungen.

Unter dem Motto "Erlebe Deine Hauptstadt" versucht man nun doch Österreicher zum Urlaub in der Bundeshauptstadt zu animieren.

40 Hotels machen mit, auch diverse Luxushotels. Man bekommt zu einem günstigen Pauschalpreis ab 199 Euro, zwei Nächte für 2 Personen plus Führung durch Schönbrunn oder den Stephansdom.

Richard Grasl hat mit Monique Dekker, Direktorin des Hotels Park Hyatt, gesprochen.

