Podcast: Kein Lockdown für Geimpfte?

Der Impfneid nimmt immer mehr Fahrt auf. Doch kommt es nun bald zu der Situation, dass für geimpfte Personen andere Maßnahmen und Vorschriften gelten als für jene, die nicht geimpft sind? Über die rechtliche Lage klärt heute KURIER-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer auf. Doch was für gesellschaftliche Folgen hätte so eine Unterscheidung? Würde sich dann überhaupt noch irgendjemand an die Maßnahmen halten? Über diese Themen spricht in der heutigen Folge Moderatorin Caroline Bartos mit Diplompsychologen John Haas.



Außerdem: Alle neuen Corona-Maßnahmen, die ab heute gelten, im Überblick.



