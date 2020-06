KURIER-Gesundheitsexperte Ernst Mauritz erzählt im Podcast, warum wir weiter sehr vorsichtig sein müssen, um einen neuerlichen Corona-Ausbruch zu verhindern. Außerdem: Wer nach Griechenland einreist muss sich per QR-Code am Handy ausweisen und könnte für 36 Stunden in Quarantäne kommen. Worauf Sie dabei achten müssen, erfahren Sie im heutigen Daily Podcast.