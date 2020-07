Podcast: Hat Sie der Tönnies-Skandal überrascht, Frau Wiener?

Der Corona-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies hat nicht nur eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen in der Schlachtindustrie ausgelöst. Die gesamte Branche steht aufgrund des Preiskampfes bei Billigfleisch in der Kritik. 95 Kilo Fleisch essen die Menschen hierzulande durchschnittlich pro Jahr und wir gehören damit zu den Spitzen-Fleischkonsumenten in Europa.

Möglich machen dies niedrige Löhne und eine skandalöse Tierhaltung. Reicht dieses Fiasko, um unseren Fleischkonsum und somit das ganze System zu verändern? Gastronomin, Fernsehköchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener gibt dazu Antworten. Außerdem: FPÖ-Chef Norbert Hofer war heute beim Ibiza-U-Ausschuss geladen. Der Erkenntnisgewinn war aber eher dürftig. Weiter haben wir: Unternehmer und Podcast-Macher Philipp Maderthaner ebenfalls im Interview und wir berichten über die Hakenkreuz-Abschaffung beim Logo der finnischen Luftwaffe.

