Podcast: Blümel kritisiert "Bürokraten in Brüssel" wegen Corona-Hilfspaket

Finanzminister Gernot Blümel im Gespräch mit Elisabeth Hofer: "Wir möchten die Hilfen so auszahlen, wie es die österreichischen Unternehmen brauchen, nicht so, wie es manche Bürokraten in Brüssel haben wollen".

Außerdem im Podcast-Studio: Helmut Brandstätter über sein neues Buch "Letzter Weckruf für Europa".



Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts