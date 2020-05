Podcast: Bella Italia vorerst nur für unsere deutschen Nachbarn

Strand, Meer, Italienisches Essen - Viele Österreicher fahren schon seit der Kindheit jedes Jahr an die Adria. Für deutsche Urlauber steht dem ab nächster Woche nichts mehr im Weg. Für die Österreicher bleibt dies jedoch noch offen. Italien macht die Grenze am 3.Juni auf. Aber ob auch von Österreichischer Sicht geöffnet werden soll, darüber scheiden sich die Geister. Unsere Nachbarn müssen auf jeden Fall nicht länger auf Bella Italia verzichten. Aber nur wenn sie keinen Zwischenstopp in Österreich einlegen.

Was dies für den Tourismus in Tirol bedeutet, dazu hat Moderatorin Laura Schrettl mit dem Marktleiter der Tirol Werbung, Holger Gassler gesprochen. Außerdem nimmt Heinz Christian Strache, nur einen Tag nach der Sicherstellung des kompletten Ibiza-Videos, in einer Pressekonferenz Stellung. Und Sportredakteur Stefan Berndl erklärt wie das erste Fußballspiel mit Corona-Regeln ablaufen wird.

