Podcast: 50 Tage Ausnahmezustand

Und auf einmal war nichts mehr wie zuvor: Am Montag ist es genau 50 Tage her, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus' in Österreich in Kraft getreten sind. Das öffentliche Leben kam in großen Teilen der Welt zum Stillstand. Plötzlich gab es nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen. Oder waren es doch vier?

Zuerst kauften die Menschen Klopapier, später stürmten sie Baumärkte, warteten in Kolonnen vor dem McDrive - mehr oder weniger ungeduldig.

Richard Grasl und Elisabeth Hofer haben diese turbulenten sieben Wochen Revue passieren lassen: Was waren die Schlüsselereignisse, was hat sich eigentlich alles verändert und wie geht es weiter?

