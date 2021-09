Pfizer-Chef: So viel verdienen wir mit dem Impfstoff

Von Laura Franz

Seit einiger Zeit haben wir so viel Corona-Impfstoff lagernd, dass der Hersteller frei gewählt werden kann. Eine dieser Wahlmöglichkeiten ist Comirnaty, der Impfstoff von Biontech-Pfizer. Täglich stammen im Durchschnitt 80% der Impfungen in Österreich von ihm. Wie der Geschäftsführer der Pfizer Corporation Austria, Robin Rumler eigentlich zu einer Impfpflicht steht und welchen wirtschaftlichen Effekt Corona auf sein Unternehmen hat, erzählt er im heutigen Podcast. Auch zu hören: Wie Herbert Kickl beweisen will, dass er nicht geimpft ist. Hört doch gleich mal rein.