Pensionserhöhung: Was ist fair, was ist finanzierbar?

Dass die Pensionen erhöht werden, steht bereits fest. Um wie viel sie erhöht werden, noch nicht. Und darüber wird im Moment auch viel diskutiert. Was ist fair? Was ist machbar? Hier scheiden sich so manche Geister. Im heutigen daily Podcast hört ihr eine Einschätzung von Bernd Marin, er ist Sozialwissenschafter und einer der führenden Pensions-Experten Österreichs. Außerdem hört ihr Thomas Url, Wirtschaftsforscher am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Die beiden Experten erklären nicht nur, welche Pensionserhöhung ihrer Meinung nach gerecht wäre, sondern auch, ob sich die Jungen bereits jetzt Sorgen um ihre spätere Pension machen müssen.