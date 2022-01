Paxlovid: Was das Covid-Medikament kann?

Eine endgültige Zulassung durch die Europäische Union ist nur noch Formsache. Doch Paxlovid ist nicht das einzige Medikament bzw. die einzige Behandlungsmethode gegen Covid-19. Was gibt es sonst noch? Für wen sind diese Medikamente geeignet? Was können sie bewirken und was wissen wir bereits über Nebenwirkungen und Co.? Antworten auf diese Fragen hat Infektiologe Florian Thalhammer vom Wiener AKH und der MedUni Wien.

Außerdem: Warum der neue Rekordwert an Neuinfektionen unter einem anderen Licht betrachtet werden muss, welche Auswirkungen die Omikron-Welle auf Österreichs Schulen hat und was Passantinnen und Passanten zum baldigen Ende des Lockdowns für Ungeimpfte sagen.

