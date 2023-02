ORF-Sparpläne: Was sich für uns alle ändert

Rund 300 Millionen Euro muss der ORF bis 2026 einsparen - eine ganze Menge also. Dafür soll der öffentlich rechtliche Rundfunk eine neue Finanzierungsbasis in Form einer Haushaltsabgabe bekommen. Heißt: Jeder muss dann einen Betrag zahlen, unabhängig davon, ob ein Fernseher in der Wohnung vorhanden ist oder nicht. Warum der ORF überhaupt so viel einsparen muss, wie er das schaffen soll und was sich damit für uns alle ändern wird, erklärt heute Georg Leyrer, KURIER-Ressortleiter Kultur und Medien.