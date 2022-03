Omikron-Welle: Wie voll sind unsere Spitäler?

Die fast täglichen Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen bekommen vor allem auch die Spitäler zu spüren - und zwar gleich doppelt. Denn einerseits steigt die Zahl an zu behandelnden Covid-Patienten, andererseits fallen viele Mitarbeiter aus, weil sie selbst in Quarantäne müssen. Wie dramatisch ist derzeit die Situation in den Spitälern? Sind es eher jüngere, ältere, geimpfte oder ungeimpfte Personen und wie lange müssen sie durchschnittlich behandelt werden? Arschang Valipour, Leiter der Intensivstation Klinik Floridsdorf, gibt einen Überblick.