Omikron-Welle: Braucht es die Impfpflicht trotzdem?

Heute, Donnerstag, war die Impfpflicht Thema im Bundesrat. Manche Experten zweifeln jedoch am Zeitpunkt der Impfpflicht, weil die Omikron-Welle derzeit so und so zu einer Durchseuchung führe. Was sind die Unterschiede zwischen Impfung und Durchseuchung? Welchen Einfluss hat die Omikron-Subvariante BA.2 auf das Epidemiegeschehen und kommt bald die vierte Impfung? Antworten hat dazu Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien.