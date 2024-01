ÖVP: Warum erneut über Neuwahlen diskutiert wird

Wählen wir doch früher als gedacht? Und könnte die Nationalratswahl vielleicht sogar am selben Sonntag wie die EU-Wahl stattfinden? Einige ÖVP-Landeshauptleute dürften sich am Wochenende in einer Sitzung vor dem montägigen Bundesparteivorstand für eine Vorverlegung der Nationalratswahl ausgesprochen haben. Die Letztentscheidung soll jedoch bei Bundeskanzler Karl Nehammer liegen. Am heutigen Dienstag hieß es dann auf APA-Anfrage, vorgezogene Wahlen seien "kein Thema".



Was würde für und was gegen einen vorgezogenen Wahltermin sprechen? Wäre es überhaupt möglich, die Nationalrats- und die EU-Wahl am selben Tag abzuhalten und wie stehen die anderen Parteien dazu? Diese Fragen beantwortet heute Christian Böhmer, KURIER Innenpolitik-Redakteur.