Öffnungen trotz Delta-Variante: Geht das gut?

Endlich wieder in einen Club tanzen gehen. Endlich wieder so lange im Restaurant sitzen, wie man möchte. Endlich wieder ein Stück Normalität. Das alles und noch einiges mehr bringt der 1.Juli mit sich. Denn ab da folgt die nächste Welle an Öffnungsschritten in Österreich. Was genau ab Donnerstag gilt und welche Einschränkungen vorerst weiter bestehen bleiben, hört ihr in der heutigen Episode des KURIER Daily Podcast. So viel sei verraten: Wien geht wieder seinen eigenen Weg.

Vielen bereiten die Lockerungen jedoch auch Kopfzerbrechen, denn die Delta-Variante, die um einiges ansteckender ist, breitet sich weiter rasant aus. Ist es also wirklich sinnvoll, die Maßnahmen jetzt derart zu lockern? Public Health Experte Hans Peter Hutter gibt dazu seine Einschätzungen ab und erzählt, welche der Lockerungen er nicht gut heißt.