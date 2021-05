Öffnungen: Das müsst ihr wissen

Bald steht einem Kaffee mit der besten Freundin oder dem besten Freund, einem feinen Dinner im Lieblingslokal oder einem Drink nach der Arbeit in der Bar um die Ecke nichts mehr im Wege. Denn ab 19.Mai wird das Leben in Österreich mit zahlreichen Öffnungsschritten wieder hochgefahren. Worauf ihr euch konkret freuen dürft und vor allem was ihr davor und währenddessen beachten müsst, erfahrt ihr heute von KURIER-Innenpolitik-Redakteurin Elisabeth Hofer und Moderatorin Caroline Bartos.

Außerdem: Warum Österreich bald nicht mehr mit AstraZeneca impft und welche Impfstoffe höchstwahrscheinlich auch gegen die indische Variante wirksam sind.

