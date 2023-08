Neue Variante: Kommt Corona im Herbst zurück?

Covid-19 beschäftigt uns derzeit kaum, verschwunden ist das Virus jedoch nicht - das wird es auch nicht mehr, sagen die Experten. Für den Herbst wurde stets vorausgesagt, dass das Virus dann wieder stärker zirkulieren und damit auch eine größere Rolle als derzeit spielen wird. Doch was heißt das für uns? Wie sehr wird uns Covid-19 in Zukunft einschränken und was müssen wir uns von der neuen Variante "Eris" erwarten? Diese Fragen beantwortet heute unter anderem Virologe Norbert Nowotny.