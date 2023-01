Neue Geheimakten: Was Biden jetzt droht

Nachdem am Montag erst bekannt wurde, dass in privaten Büroräumen des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vize-Präsident gefunden wurden, folgte am Mittwoch der nächste Schlag: An einem zweiten Standort sollen weitere Dokumente aufgetaucht sein. Die Republikaner nutzen diese beiden Funde natürlich, um Biden zu schaden - immerhin hat er seinem Vorgänger Donald Trump vor nicht allzu langer Zeit erst "unverantwortliches" Verhalten mit geheimen Informationen vorgeworfen.

Was wissen wir bereits über die gefundenen Dokumente? Was könnten diese Funde politisch nun für Biden bedeuten und worin unterscheidet sich dieser Fall zu jenem von Trump, in dessen Luxusanwesen ja ebenfalls geheime Akten sichergestellt wurden? Politologe und US-Experte Paul Schuierer-Aigner dazu heute im daily Podcast.