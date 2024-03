Russlands Einmarsch in der Ukraine hat auch in Schweden ein Umdenken bewirkt. Obwohl sich das Land mehr als 200 Jahre lang mit der Neutralität identifiziert hatte, wird es mit dem heutigen Tag offiziell 32. Mitglied der NATO. Ein Schritt, der lange von der Türkei und Ungarn verhindert worden war. Wie diese beiden Ländern schließlich doch überzeugt werden konnten und was der NATO-Beitritt für Schweden und seine bilateralen Beziehungen bedeutet, erklärt heute Armin Arbeiter, KURIER Außenpolitik-Redakteur.



