Muss Strache ins Gefängnis?

Heute fand der Startschuss zum Strache-Prozess statt. Auch Mitangeklagter Walter Grubmüller muss sich in den nächsten vier Tagen vor Gericht verantworten. Ausgelöst durch das Ibiza Video sind Chat-Verläufe zwischen den beiden an die Öffentlichkeit gekommen, die strafrechtlich relevante Folgen nach sich ziehen könnten. Die von Strache implizierte Gesetzesänderung hat ermöglicht, dass Grubmüllers Privatklinik Währing in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds aufgenommen wurde. Als Gegenleistung soll Geld an den FPÖ-Bund geflossen und Strache ein Urlaub auf Korfu gemeinsam mit seiner Frau inklusive Privatjet angeboten worden sein.

Einblicke aus dem ersten Prozesstag bietet KURIER Innenpolitik-Redakteurin Ida Metzger gemeinsam im Gespräch mit mir Karoline Krause.