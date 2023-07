Mikl-Leitner über Gendern, Normalitätsdebatte und Klima-Kleber

Sollen Klimaaktivisten, die sich unter anderem auf der Straße festkleben, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, härter bestraft werden? Wenn es nach der niederösterreichischen Landeshaupftfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geht, dann ja. Warum sie das so sieht, wieso in behördlichen Texten in ihrem Bundesland nicht mehr gegendert werden darf und wie sie zu Herbert Kickl steht, hat sie unter anderem heute mit KURIER Innenpolitik-Chef Martin Gebhart besprochen.