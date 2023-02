Mietpreisbremse: Kommt bald Entlastung für Mieter?

Die Mieten steigen - schon wieder. Um satte 8,6 Prozent soll der Richtwertmietzins am 1. April erhöht werden, was rund 376.000 Haushalte betreffen wird. Die Regierung will bei den Mieten nun auf die Bremse steigen, über das genaue Modell ist man sich jedoch noch nicht einig. KURIER Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl erklärt heute, welche Modelle im Raum stehen und was für und was gegen einen Eingriff der Politik spricht.