Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Montag beim Ukraine-Sondergipfel in Paris für Aufregung gesorgt. Nämlich als er sagte, er wolle einen Einsatz von NATO-Soldaten in der Ukraine nicht ausschließen. International hat es für die losgetretene Debatte von Macron viel Kritik gegeben, immerhin spielt er damit Russlands Präsident Wladimir Putin in die Hände. Was hinter Macrons Aussage steckt, ob tatsächlich NATO-Soldaten in die Ukraine geschickt werden könnten und was das bedeuten würde, erklärt heute KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.



