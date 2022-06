Ludwig: Fernwärme-Verteuerung noch nicht fix

Inflation, Krieg, Corona. Es gibt viele große Themen, die uns derzeit beschäftigen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich genau zu diesen Themen im Interview im Rahmen der Eröffnung des neuen KURIER-Stadtstudios geäußert. Was er dazu sagen hat, hört ihr in der heutigen daily Podcast Folge. Im Interview erzählt der Bürgermeister auch von seinen Teenagerzeiten und gibt Einblicke in seinen Alltag als Spitzenpolitiker.