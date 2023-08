Landet Donald Trump diesmal hinter Gittern?

von Laura Franz

Die Bilder und Videos gehen damals um die Welt: Nach einer aufheizenden Rede von Ex-US-Präsident Donald Trump, in der er wiederholt von gefälschten Ergebnissen bei der Präsidentschaftswahl 2020 spricht, stürmen seine Anhänger am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington. An dem Tag sterben mehrere Menschen, über hundert Beamte werden verletzt. Am heutigen Donnerstag muss sich Trump nun unter anderem wegen diesem Tag vor einem Bundesgericht verantworten. Trump ist in mehreren Punkten wegen Verschwörung und Wahlfälschung angeklagt. Und der Ex-Präsident soll den Sturm auf das Kapitol ausgenutzt haben, um seine eigenen Ziele voranzutreiben, heißt es in der Anklageschrift.

Doch wie realistisch ist ein Schuldspruch in diesem Verfahren? Und welche Konsequenzen wird der Prozess für die nächste Wahl haben? Das beantwortet heute US-Politik-Beobachter Paul Schuierer-Aigner.