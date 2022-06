Kommt bald noch weniger Gas aus Russland?

Österreich ist in einem hohen Ausmaß vom russischen Gas abhängig. Doch Russland nutzt die Energielieferungen als Waffe und liefert bereits jetzt weniger Gas, als ausgemacht. Wie kann Österreich seine Gasspeicher also noch rechtzeitig auffüllen? Wird Russland bal dnoch weniger oder vielleicht gar kein Gas mehr liefern? Und bekommt Russland die Sanktionen, die der Westen seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine setzt überhaupt etwas zu spüren? Antworten zu diesen und noch weiteren Fragen geben heute russland-Experte Gerhard Mangott und KURIER Wirtschafts-Redakteur Martin Meyrath im daily.